Sol amb una guitarra en un plató fosc. Així és la primera actuació del cantant Raimon a la televisió, o sigui a TVE. Es tracta d'un programa monogràfic del cantant valencià interpretant els seus temes als primer estudis de TVE a Catalunya, a Miramar.

Sortir d'un silenci

Raimon comença directament cantant 'Jo vinc d'un silenci, antic i molt llarg. De gent que va alçant-se des del fons dels segles'. Som al 1977 i la foscor recent del franquisme encara no ha acabat. Ell mateix explica que fa 15 anys que es dedica a cantar i a compondre. El repertori que ha reunit per la seva primera vegada davant de les càmeres de televisio és antològic. El segon tema també és molt reivindicatiu: 'So qui so', del poeta Joan Timoneda.

Continua amb 'País Basc', les impressions en lletra i música que s'emportà de la visita a aquella terra. Molts coneixen aquesta cançó per un dels seus versos: 'Tots els colors del verd.'. Després, esperadíssima sempre pels fidels, l'emblemàtica 'Al vent', que va compondre quan tenia 18 anys i ha esdevingut un himne.

A continuació, 'T'adones, amic?' i 'Un lleu tel d'humitat', de la que Raimon diu que tracta de la contradicció que vivim tots entre la nostra vida individuai i col·lectiva. 'Que tothom', és la interpretació següent i que fa molt poc que ha composat.

'Que tothom diga prou,

que tothom siga lliure,

que tothom trobe el lloc

i el seu motiu de viure.'

Un clàssic: les paraules del nostre gran poeta Salvador Espriu en 'Inici de càntic', homentage a Joan Salvat Papasseit, que Raimon ha musicat. Per Espriu era un cant al despertar del poble català durant la postguerra. Es coneix també per 'Ara digueu', perquè el poeta nascut a Santa Coloma de Farners va escriure 'Ara digueu/Ens mantindrem fidels per sempre més/Al servei d'aquest poble'.