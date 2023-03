50 años del primer Oscar con sello español: el exiliado que hizo patria

Cuando se trataba de censurar sus películas, no había ningún tipo de debate. Luis Buñuel era un cineasta exiliado del que la dictadura no quería saber nada. Pero en 1973, el 27 de marzo en el que el aragonés se convirtió en el primer español en ganar el Oscar a la Mejor película de habla no inglesa, la noticia fue recibida con un entusiasmo sorprendente. Especialmente, si tenemos en cuenta que el título por el que logró la estatuilla dorada tampoco no se había librado de la censura.

Aquella cinta era El discreto encanto de la burguesía (1972), una producción francesa, que hizo que el galardón se sumase en la lista de Oscar del país galo -fue el tercero que ganaban en Francia- y no del nuestro, que tuvo que esperar hasta 1982 para José Luis Garci recogiese el primer premio de la Academia plenamente español por Volver a empezar. Por aquel entonces, Buñuel gozaba de un reconocimiento a nivel mundial -a excepción de su propio país- y vivía, en el exilio, entre París y México. Autor de películas como Un perro andaluz, Los olvidados o El ángel exterminador, estaba considerado uno de los mejores directores de la historia del cine.

Fotograma de 'El discreto encanto de la burguesía' (1973)

Una elegante parodia surrealista El discreto encanto de la burguesía, disponible gratis en RTVE Play, cuenta la historia de una cena desmadrada, llena de un exquisito surrealismo y escenas de lo más extravagantes. Todo comienza cuando Don Rafael Costa, embajador de Miranda, y el matrimonio Thévenot acuden a una cena a casa del matrimonio Sénechal. A causa de un error, terminan yendo a un restaurante, pero cuando llegan allí no pueden cenar porque el dueño ha muerto. A partir de ese momento, las reuniones de este selecto grupo de burgueses se verán siempre interrumpidas por las circunstancias más extrañas, algunas reales y, otras, fruto de su imaginación. El director Luis Buñuel ©RADIALPRESS