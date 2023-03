El Govern de la Generalitat ha presentat un conjunt de mesures contra la pressió estètica exercida, majoritàriament, contra les dones. Les marques de moda hauran d'augmentar el rang de talles disponibles, es faran recomanacions per mitjans de comunicació per a una publicitat igualitària i també s'abordarà el tema de la regulació d'uniformes que evitin la pressió estètica i respectin la diversitat de cossos, entre altres mesures.

El pla afectarà àmbits com la moda, l'audiovisual, l'esport, el món laboral, l'educació o la salut. "Volem que les dones deixin d'estar en guerra amb el seu cos", ha dit la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. El Departament preveu aprovar a l'abril unes 60 mesures orientades en aquest sentit. Amb un pressupost de 12,5 milions d'euros, s'espera desplegar el pla d'aquí a 2026.

Més talles a les botigues de roba El Govern reformarà el Codi de Consum amb l'objectiu d'impulsar que les marques de moda ampliïn el seu rang de talles disponible. També hauran d'informar de les equivalències de talles i mesures. El pla també aprofitarà la 080 Barcelona Fashion i la Barcelona Bridal Week per a dur a terme una acció de sensibilització sobre la neutralitat corporal i sobre la diversitat funcional. 01.41 min Quan anar de compres suposa una odissea pel tallatge "L'autoestima no pot dependre de la mirada del patriarcat. No existeixen precedents internacionals d'un abordatge contra pressió estètica, que impacta contra la nostra autoestima i la nostra salut, com aquest pla", ha subratllat Verge.

Diversitat de cossos a la televisió i publicitat institucional El pla promourà, mitjançant recomanacions, que els mitjans de comunicació i anunciants adoptin criteris per a una publicitat igualitària i identificar l'ús d'imatges o parts del cos que hagin estat manipulades. Verge ha emfatitzat que, igual que França ha promogut l'obligació d'informar quan s'usen imatges retocades, el Govern i la Unió Europea haurien de fer el mateix amb l'objectiu d'eliminar les representacions estereotipades. 01.22 min Preocupació per la influència dels cànons de bellesa a les xarxes socials en els joves | Clara Ceballos D'altra banda, el Pla preveu la incorporació de la diversitat corporal en la programació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i altres operadors públics i privats. A més, per a conscienciar a la societat per modificar l'imaginari que normalitza la pressió estètica, el Govern impulsarà campanyes i accions comunicatives institucionals i inclourà diversitat de cossos en les campanyes de publicitat institucional.

Mesures al món laboral El Departament també posa el focus de la pressió estètica en el món laboral, especialment en els treballs on el professional està de cara al públic. Per això, el pla preveu l'elaboració de recomanacions de regulació d'uniformes que evitin la pressió estètica i respectin la diversitat de cossos. 01.06 min El Govern impulsa un pla amb més de 60 mesures per combatre la pressió estètica | Anna Pujol A més, es desenvoluparà una prova pilot en els processos de selecció de personal amb currículums cecs, per a evitar la discriminació per aparença física, gènere, raça, edat, etc. Se seleccionarà a partir de l'experiència, formació i habilitats i sense saber la cara de la persona, segons ha explicat la directora de l'Institut de la Dona de Catalunya (ICD), Meritxell Benedí.