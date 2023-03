Xavier López Rodríguez ha muerto el sábado 25 de marzo de 2023 a los 88 años de edad en Ciudad de México. El actor mexicano siempre será recordado por su personaje 'Chabelo', un niño de voz aguda y pantaloncillos que formó parte de la vida de la sociedad mexicana desde que lo interpretó por primera vez en la década de 1950. Allí Chabelo era muy querido, al igual que aquí lo es Fofito. Llevó siempre la mejor de sus sonrisas a los telespectadores y su fallecimiento ha causado conmoción en el país. La familia de Xavier López pide respeto e intimidad en estos duros momentos tras compartir la noticia en las redes sociales.

Muere 'Chabelo', ¿quién era? ¿Cuándo creó el personaje y por qué se hizo popular?

"Xavier López ya no está con nosotros, pero 'Chabelo' es eterno", asegura su hijo Xavier. En nombre de toda la familia ha pedido privacidad para sobrellevar el duelo: "En nombre de mi madre, de mis hermanos, de toda mi familia, de mis hijos: le pedimos a todo el público que nos den la paz que necesitamos para llevar la pena de perder al pilar de nuestra familia", ha expresado.

Por la mañana, la familia López Miranda dio a conocer la muerte en México por "complicaciones abdominales". Una triste y súbita muerte que no esperaban y que los ha dejado destrozados: "Fue súbito, inesperado, fue muy rápido y gracias a Dios no sufrió mi padre", cuenta su hijo. En una conferencia para la prensa aclararon que ingresó al Hospital Ángeles Del Pedregal por una urgencia respiratoria, donde lo atendió su médico de cabecera: "Ahí se descubrió que el problema no era pulmonar ni respiratorio, sino abdominal, presentando un cuadro de abdomen agudo", detallaron.

“Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda“ — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) March 25, 2023

Xavier López fue un histrión que dio por vida al icónico personaje 'Chabelo', reuniendo cada domingo a familias mexicanas frente al televisor durante más de cinco décadas. Algo que su familia ha querido señalar: "Fue el amigo de todos los niños. Un hombre con gran amor a su trabajo y a los niños", contaba emocionado. Asegura que su secreto fue ser un eterno niño con un claro lema: "Siempre hacia delante". Un mensaje con el que se quedan en estos momentos. Se espera que haya un homenaje a Xavier López, pero de momento la familia no ha tomado ninguna decisión.

“Esta es una mañana muy triste, Xavier Lopez Chabelo , padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales.“ — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) March 25, 2023

En 2012, Xavier López fue galardonado con dos certificados de Récord Guinness por sus 44 años como presentador de En familia con Chabelo y por su trabajo como actor durante 57 años interpretando al personaje de Chabelo, el amigo de todos los niños. El 27 de noviembre de 2015 se anunció el final de En familia, tras 48 años de transmisiones continuas en la cadena: "Todo en la vida tiene un ciclo, un principio y un final", dijo Chabelo en un vídeo que se hizo viral en las redes sociales.