Tom Sizemore, conocido por interpretar a Mike Horvath en la película Salvar al soldado Ryan, ha muerto. Así lo ha confirmado su representante a CNN durante la madrugada. El actor conocido por películas como Black Hawk derribado o Heat, ingresó hace un par de semanas en la UCI del centro médico Providence Saint Joseph de Los Ángeles tras sufrir un aneurisma cerebral que lo dejó en estado crítico. La noticia del fallecimiento llega apenas unos días después de que la familia difundiera un comunicado en el que anunciaban que debían decidir "asuntos relacionados con el final de la vida" del actor y reconocer "que no hay esperanza".

“Tom Sizemore, an actor known for his work in hit films like “Saving Private Ryan,” “Natural Born Killers” and “Heat,” has died, his representative confirmed to CNN. He was 61. https://t.co/D5GukLNOnu pic.twitter.com/cpv519w4c8“