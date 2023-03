L'Ajuntament de Barcelona ha acabat el projecte per fer un passeig verd a la Gran Via de les Corts Catalanes, sobre els túnels de Glòries, és a dir, al tram entre els carrers de Badajoz i Bilbao. L'objectiu és l'aposta per una "imatge del futur", la qual comporta una transformació mediambiental de l'àmbit. "És un espai que contrastarà amb els vuit carrils de circulació que hi havia abans", ha assegurat la tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz.

Es preveu renovar 70.000 m2 perquè el verd sigui "el protagonista" i plantar una arbrada de 21 metres d'amplada. A més a més, als costats hi haurà un carril per al pas de bicicletes, trànsit local i serveis i un espai bidireccional per a busos i tramvia. La previsió és licitar les obres abans de final de mandat perquè comencin el 2024.

01.00 min Barcelona enllesteix el projecte del passeig verd de Gran Via | MAITE BOADA

Com es reorganitzarà l'espai? La proposta planteja mantenir un espai de passeig ampli, de 21 metres d'amplada, que tindrà 200 bancs i cadires a zones d'estada i zones de joc. A més a més, es garanteix instal·lar àrees de pícnic, taules d'escacs i tenis-taula, però es desconeix què passarà amb les tirolines que ara es troben a l'espai, tot i que no es descarta que acabin ubicades a un altre lloc per no molestar als veïns amb el soroll. A banda de posar-hi mobiliari, es plantaran 450 arbres i arbustos en la cerca d'una "renaturalització" del passeig. A un costat del carrer hi haurà un carril en plataforma única que integrarà el pas de bicis, trànsit local i vehicles de serveis. A l'altre, un carril d'ús local i bicicletes i un espai per al tramvia desdoblat i busos en doble sentit. Les cruïlles amb els carrers Séquia Comtal/Llacuna, la rambla del Poblenou/Clot, Ciutat de Granada i els accessos al centre comercial seran espais amplis. Segons Sanz, la proposta del projecte de transformació definitiva respon als compromisos assolits amb els veïns de Glòries i del districte de Sant Martí. "Gràcies al túnel de Glòries, els veïns d'aquest tram han vist reduir els cotxes, el soroll i la contaminació", ha explicat la tinenta d'alcalde.