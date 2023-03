01:00

Les obres comencen el 2024 amb una renovació mediambiental de la zona en l'aposta per una "imatge del futur"

L'Ajuntament de Barcelona ha acabat el projecte per fer un passeig verd a la Gran Via, sobre els túnels de Glòries, és a dir, al tram entre els carrers de Badajoz i Bilbao. Es preveu renovar 70.000 m2 i plantar una arbrada de 21 metres d'amplada. A més a més, als costats hi haurà un carril per al pas de bicicletes, trànsit local i serveis i un espai bidireccional per a busos i tramvia.

La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, assenyala que l'objectiu és l'aposta per una "imatge del futur", la qual comporta una transformació definitiva de l'àmbit: "és un espai que contrastarà amb els vuit carrils de circulació que hi havia abans". | MAITE BOADA