Quines botigues podran obrir per Sant Jordi?

La diada de Sant Jordi aquest any serà en diumenge, fet que s'ha convertit en una problemàtica pels botiguers de Barcelona. La llei de comerços, fires i serveis de la Generalitat estableix que les botigues només poden obrir 10 diumenges l'any, vuit dels quals els escull el Govern amb representants d'organitzacions de comerços, i els altres dos els ajuntaments. En el cas de Barcelona, el diumenge 23 d'abril no va ser triat i, per tant, no podran obrir els comerços.

Tot i això, els comerciants estan buscant una solució per presentar-la a l'Ajuntament i el Govern, i preveuen arribar a un consens aquest cap de setmana. La proposta suposaria canviar la data per l'1 de novembre, el dia de Tots Sants. Això voldria dir que les botigues no podrien obrir el festiu de novembre, però sí que podrien obrir per Sant Jordi.

Llibreries i floristeries obriran segur La llei, però, només regula grans superfícies i centres comercials. Així doncs, totes les botigues de menys de 300 metres quadrats poden obrir tots els diumenges de l'any i, també el dia de Sant Jordi. Les botigues protagonistes de la diada, llibreries i floristeries, també podran obrir sense problema independentment de la llei i de les decisions que es prenguin sobre aquesta. Les botigues de llibres i flors no es contemplen en la llei de comerços i obriran sense problema ACN | Jordi Borràs També podran obrir altres botigues com pastisseries i xurreries, que no estan incloses dins la llei de comerços. Així doncs, els únics establiments amb certa polèmica són els grans centres comercials o botigues de més de 300 metres quadrats.

Ningú "va caure" en què Sant Jordi era diumenge La regidora de comerç de Barcelona, Montse Ballarín, va explicar a principis de setmana a la Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament, que ningú "va caure" que aquest any Sant Jordi era un diumenge. Ni la Generalitat ni l'Ajuntament de Barcelona, doncs, van escollir diumenge 23 d'abril com un dels dies excepcionals en què es permetia obrir. El president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha explicat al Cafè d'Idees que quan es va prendre la decisió el context era molt diferent. "En aquell moment estàvem un una època postpandèmica i vam creure que era millor concentrar-ho en les èpoques de Nadal i de Black Friday", declara Jené. L'associació Barcelona Oberta, la unió d’eixos comercials del centre de la ciutat comtal, van formar part de la presa de decisions dels diumenges que es podien obrir. Ara, però, són ells mateixos qui proposen el canvi i destaquen que la mesura de només permetre deu diumenges és "molt restrictiva". 05.00 min Gabriel Jené: "Falta el consens del sector per obrir per Sant Jordi" Jené admet que ha estat "una imperfecció" no tenir en compte el diumenge de Sant Jordi i que s'ha de trobar una solució. "Des d'un punt de vista social i cultural, Sant Jordi serà un gran dia que creiem que hem d'arrodonir amb les botigues obertes", explica Jené. Declara, també, que els visitants trobarien estrany si les botigues estiguessin tancades en un dia "tan bonic" com és Sant Jordi.

Polèmica pel possible canvi de dia La regidora Ballarín va anunciar que l'equip de govern de Barcelona ja havia plantejat la possibilitat d'afegir el diumenge de Sant Jordi de manera excepcional a la Generalitat, ja que "és qui té la competència". Diumenge 23 d'abril se celebra la diada de Sant Jordi a tot Catalunya ACN | Jordi Borràs D'altra banda, però, el director general de Comerç, Jordi Torrades, ha assegurat que si l'Ajuntament vol permetre obrir diumenge 23, pot modificar dos dels dies escollits en un ple municipal i comunicar-ho posteriorment a la Generalitat. Torrades afegeix que "en cap cas" es pot sumar un altre festiu als deu seleccionats, només modificar-lo.