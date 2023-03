Núria Espert porta a dins la passió que fa vibrar els papers que escull. Aquest dissabte torna a pujar a l'escenari del Teatre Romea per donar vida a una de les protagonistes de l'obra 'La isla del aire', un text sobre el dol i els secrets familiars que estarà en cartell fins al 14 de maig.

L'actriu catalana ha parlat a 'Punts de vista', programa disponible a RTVE Play Catalunya, sobre aquest espectacle basat en la novel·la d'Alejandro Palomas. "És un text molt especial. Magnífic. El senyor Palomas és un gran dramaturg i ha tingut la sort de tenir un repartiment esplèndid amb decorats meravellosos. Tots al servei d'aquest text que ha estat un gran descobriment per tots nosaltres", ha comentat a Tània Sarrias.

Tot i això, l'actriu de L'Hospitalet de Llobregat ha reconegut que no ha estat gens fàcil dur a terme aquest personatge: "He trobat difícil donar diverses versions d'aquesta dona que diu tot el temps "tinc noranta anys, tinc noranta anys". Té el cap bé, però té uns problemes que apareixen i que espanten moltíssim".

Un amor infinit pel teatre

Fa més de 70 anys que Núria Espert omple els escenaris de tots els teatres on ha participat. Als seus 88 anys, encara no ha perdut la passió pel seu ofici, tot i les dificultats: "Totes aquestes coses tan complicades que tenim mai m'han pres les ganes i la il·lusió. Quan no ha anat bé he posat el mateix entusiasme i he continuat endavant com tothom, com fem tots els actors, com fem tota la gent al teatre. Posar-nos a prova ens agrada".

“Mai m'han pres les ganes i la il·lusió“

A 'La isla del aire' trobem tres generacions diferents d'actrius on podem trobar a Vicky Peña, Teresa Vallicrosa, Miranda Gas o Candela Serrat. "Compartim generació darrera de generació l'amor infinit i generós pel teatre. Això és ja un motiu de satisfacció que et fa l'efecte que tot el que es fa serveix per tirar endavant", ha dit.

La intèrpret no ha pogut evitar emocionar-se al parlar del seu gran amor, el teatre. "L'art del teatre és un art tan complet que utilitza tots els mitjans culturals per desenvolupar-se i va creant aquest fons del qual ens hem de refiar perquè aquesta societat sigui més interessant. (...). El teatre, amb les seves arrels allà, no deixa ni un segon de maquinar com pot ajudar a la gent".

“El teatre no deixa ni un segon de maquinar com pot ajudar a la gent“

Núria Espert torna aquest dissabte al Teatre Romea, l'escenari on va debutar amb 13 anys. Després d'una trajectòria immillorable, l'actriu ha reconegut a Tània Sarrias que encara pot sentir els nervis abans de pujar a actuar: "Els nervis són els mateixos, venen disfressats, però són els mateixos. El neguit, la indecisió, seguretat, tot això existeix i existirà en el món del teatre".