La nit de dissabte a diumenge tornem a l'horari d'estiu

Amb el començament oficial de la primavera aquest dilluns 20 de març i les pujades de temperatures en les últimes setmanes, l'estiu és cada vegada més a prop. El canvi a l'horari d'estiu aquest cap de setmana en confirma l'arribada de manera gairebé definitiva. Com és habitual, el canvi arriba l'últim diumenge de març, cinc mesos després de canviar a l'horari d'hivern l'últim diumenge d'octubre.

Així doncs, la matinada d'aquest diumenge 26 de març es canviarà l'hora: a les 02:00 seran les 03:00. La nit entre dissabte i diumenge serà una hora més curta i, per tant, es podrà dormir una hora menys. Això suposarà que a partir de diumenge es farà de dia més tard, però també voldrà dir que les hores de sol s'allargaran durant la tarda.

Aquests canvis d'horari es fan a tota la Unió Europea i tenen arrelats una llarga tradició, però ja fa temps que són els protagonistes d'un extens debat. Especialistes de la Societat Espanyola de la Son (SES) han advertit en diverses ocasions dels perjudicis dels canvis d'hora.

Tot i això, l'horari d'estiu és més nociu que el d'hivern , segons especialistes de la SES. L'horari d'hivern facilita el despertar perquè coincideix amb la sortida del sol. En canvi, amb l'horari d'estiu es pot donar una falta de llum als matins i un excés als vespres, per això la SES alerta: "Tant la foscor al matí com la lluminositat a la nit retarden el rellotge intern produint un desajustament".

Pel que fa a la salut, és evident que el canvi d'hora afecta les hores d'exposició al sol que pateix l'organisme i, després d'un canvi, es desequilibra el rellotge intern . Com a conseqüència, el cos pot tardar uns dies a reajustar-se , fet que pot provocar més cansament, gana i, fins i tot, canvis d'humor lleus. Al cap i a la fi, el canvi d'hora no és més que un petit efecte jet lag domèstic, segons els experts.

Estalvi energètic, també dubtós

Pel que fa als efectes econòmics dels canvis d'horari, l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) assegura que el canvi horari fa possible un 5% d'estalvi energètic durant l'estiu. Tot i això, aquests estalvis són marginals i poden variar molt depenent de la zona geogràfica exacta. Segons l'IDAE, com més al nord, més s'estalvia amb el canvi d'hora.

L'IDAE destaca, a més, que tot i que sí que hi pot haver una disminució d'energia en il·luminació, és possible que no sigui així en tots els casos. Pel que fa a la calefacció, no està comprovat que també disminueixi amb el canvi d'hora, sinó que fins i tot hi ha indicis d'un possible increment.