01:01

Les al·lèrgies, el canvi d'hora i la calor, entre les causes de l'astènia

Amb l'arribada de la primavera arriba també l'anomenada "astènia primaveral". No és estrany que en aquesta època incrementi la sensació de cansament, tant a nivell físic com mental. Les causes d'aquesta astènia poden ser molt diverses: des de l'arribada de la calor a les al·lèrgies o el canvi d'hora.

La condició pot afectar a tothom, també als adolescents, a qui se'ls suma el final de curs i la pressió dels exàmens. Els metges recomanen seguir una dieta equilibrada i descansar les hores necessàries per combatre l'astènia que, en principi, és passatgera. | Informa: Mar García