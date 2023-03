Tres morts en un incendi en un habitatge a Rubí

Tres persones han mort en un incendi en un habitatge de Rubí aquest dimecres. El foc s'ha originat als volts de les 7 del matí a l'entrada principal de l'edifici. Una de les hipòtesis principals és que les víctimes haurien mort per inhalació de fum, ja que no estaven a casa. Unes altres 23 persones han resultat ferides lleus. L'Ajuntament de Rubí ha decretat tres dies de dol.

02.07 min Incendi amb tres morts a Rubí: el foc ha bloquejat la sortida de l'edifici

Els bombers han rebut l'avís uns minuts abans de les set del matí i s'han mobilitzat comandaments dels parcs de Rubí, Sabadell, Terrassa i Cerdanyola, i assistència mèdica. "L'incendi a l'arribada s'ha pogut apagar en quatre minuts, la mala sort és que l'incendi estava situat just a la sortida de l'edifici. Ha impedit que la gent que ho pretenia, no pogués sortir", assegura Pep Colàs, cap de la intervenció dels Bombers.

“Les victimes les hem trobat fora de casa seva, no podem dir si pujaven o baxaven“

"El fum s'ha anat repartint per tots els pisos, pels passadissos, escales, no han entrat als habitatges que estaven correctament tancats. Llavors, hem trobat tres persones. Les víctimes les hem trobat fora de casa seva, no podem dir si pujaven o baixaven", detalla Colàs. Després, els bombers han certificat l'estat dels habitatges.

De fet, les primeres investigacions assenyalen la inhalació d'aquest fum com la causa de la mort d'aquestes tres persones, segons ha dit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que s'ha desplaçat fins al lloc dels fets. Una de les víctimes és una professora de l'escola Maristes de Rubí.