Els bombardejos sobre Barcelona el març d'ara fa 85 anys van deixar més de mil morts. Els testimonis expliquen que era una ciutat plena de dones, avis i criatures, perquè els homes, i algunes dones, eren al front. L'aviació italiana va actuar pel seu compte i alguns dels supervivents van engegar, molts anys més tard, una querella contra els aviadors de Mussolini.

Hem localitzat les imatges dels efectes de les primeres bombes que van caure a Barcelona, el 13 de febrer del 1937 , des del cuirassat italià feixista Eugenio di Savoia. Era davant el Poble Nou i hi va fer 20 morts. L'enterrament dels morts va ser multitudinari i hi va assistir el president Lluís Companys .

La mort ja s'havia estès a Barcelona el 1842 : el general Espartero deia que calia 'bombardejar Barcelona cada 50 anys pel bé d'Espanya'. I així ho va fer, poc abans de Nadal, des de Montjuïc . El 1856 , l'exèrcit espanyol hi va tornar. No en va, els canons de la muntanya apunten cap a la ciutat. Però durant la Guerra Civil ( 1936 -1939) ja no era només Barcelona l'únic objectiu per a doblegar la població: les bombes van fer mal a tot Catalunya, sobretot a grans ciutats, com Lleida , Tarragona i Barcelona .

Els dies 16, 17 i 18 de març, ara fa 85 anys, el pànic es va estendre per tot Barcelona . Els avions italians van llençar-hi bombes durant 41 hores seguides. Es van comptar 873 morts. La por i les corredisses cap als refugis antiaeris semblava que no s'acabarien mai. En deien ' bombardeig per saturació . La capital catalana va ser bombardejada sistemàticament, tot i ser a la reraguard a , amb 400 bombardejos que hi van deixar entre mil i 1.300 morts.

Anna Raya Lapuente, víctima dels bombardejos a Barcelona durant la Guerra Civil, explica els records que en té i com ho ha fet per poder superar-ho...

Setmanes més tard, els avions van bombardejar Tàrrega : la ciutat va patir sis bombardejos, el primer el 5 d'abril de 1938, i cinc més els mesos de novembre i desembre. Hi van morir unes 80 persones. A Granollers , un raid aeri de pocs minuts al centre, sobre la gent que feia cua per a aconseguir menjar, hi va deixar 229 morts, tal com explica Joan Pi i Cabanes.

Sense comunicar-ho al jutjat català, el 2015 les autoritats italianes van anar a trobar l'únic pilot que quedava viu, Luigi Gnecchi , i que havia estat capità de l’esquadró aeri 2030. Havia fet els 101 anys i va dir que no es recordava de res. El mateix any, però, les autoritats italianes l'havien condecorat! L'investigador dels bombardejos a les comarques tarragonines, Ramon Arnavat , ho va descobrir estudiant els documents de l' Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare , l'arxiu de la força aèria a Roma. Arnavat va augmentar la xifra de pilots implicats a 139. El 2019, amb 102 anys, Gnecchi es va morir. I va ser l'any següent, set anys després de presentar la querella, que els italians es van comunicar amb el jutjat de Barcelona. Des de Barcelona es va fer una petició als organismes de la Unió Europea de la cooperació judicial entre els estats membres. Però el pas del temps es va posar de part dels culpables de les 2.800 morts que va patir Barcelona entre 1936 i 1938 .

L' Audiència de Barcelona va admetre a tràmit la querella per crims de guerra i lesa humanitat contra els pilots de l'aviació feixista del dictador Benito Mussolini , promoguda el 2013 per l' Associació AltraItalia (Associació cultural i política d'italians antifeixistes de Barcelona), Anna Raya i Alfons Cànovas . S'hi van afegir el Col·legi d’Advocats i l' Ajuntament de Barcelona . El Ministeri de Justícia va trigar encara tres anys a unir-se-hi.

La sèrie es va estrenar el 1984 i va ser per a moltes persones record, tristesa, poder veure per primer cop situacions que havien viscut. Per a moltes d'altres, un descobriment. Per primera vegada, i a des de casa estant, per TVE Catalunya , es podien veure imatges, tant d'arxius d'institucions catalanes o estrangeres, dels fets ocorreguts durant la Guerra Civil a Catalunya. Una sèrie escrita expressament per a televisió, de 8 capítols i un capítol zero, a manera de pròleg, presentat pel mateix Xesc Barceló . Barceló parla amb el fotògraf Agustí Centelles , que va prendre milers d'imatges d'aquells anys amb la seva càmera de fotos. També, Carles Fontseré , el dibuixant i cartellista que pertànyer a les Brigades Internacionals. Josep Maria Lladó, periodista, explica les pressions que va patir la premsa durant aquells anys. I finalment, intervé el presentador de la sèrie, Enric Majó.

El poeta i guionista mallorquí Xesc Barceló (1943-2022) va començar a treballar a TVE Catalunya el 1976 a l'espai infantil Terra d'escudella . Sempre li va agradar la ficció i fer riure, però a principis dels anys 80 va treballar en una sèrie d'història: La terra i la cendra. La guerra civil a Catalunya . En va escriure el guió i la va dirigir, molt implicat pel que considerava un gran avenç per part de la televisió per la recuperació de la memòria .

La canalla(da) de Sant Felip Neri

Els senyals de les bombes a les parets de l'església de Sant Felip Neri, a la plaça del mateix nom, al costat de la Catedral de Barcelona, són el testimoni de la mort que hi van trobar 20 nens. L'oratori n'era ple: 150 criatures havien arribat de diferents llocs d'Espanya, la majoria d'Alcalà d'Henares, fugint de la guerra. Compartien els dormitoris i les classes amb infants de famílies catalanes que els hi portaven perquè no els podien cuidar o perquè no tenien prou menjar a casa.



El 30 de gener del 1938 van sonar les sirenes per advertir d'un nou atac aeri i els nens van córrer al soterrani. Ningú no sabia que la volta del sostre era feta de rajola i no de pedra i se'ls va esfondrar tot al damunt. A més dels vint petits, també van morir per aquelles les bombes 22 veïns més.

Al documental hi podem escoltar Frederic i Camil Roig, Joan Planas, Neus Sancho, Josefina Piquet, Josep Gelats i Lluïsa Femenia, supervivents d'aquell malson i que durant l'enregistrament, el 2008, s'emocionaven en recordar el que van passar i aquells companys de jocs que hi van perdre la vida. També hi prenen part els nens de l'actual escola de secundària de Sant Felip Neri i Josep Llunell,(1935-2020) capellà de l'oratori.

Ara, a la plaça s'hi poden recordar aquestes víctimes del bombardeig franquista, un més dels faristols escampats per la ciutat que fan memòria d'esdeveniments històrics.