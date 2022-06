Xesc Barceló era un guionista alegre, amable i imaginatiu, i molt, molt eixerit. Els seus reportatges eren entretinguts i hi feia el paper de periodista trempat. El vídeo que encapçala aquesta notícia, en record seu, és del 1983 i avui en dia és una història totalment actual.

Hem conegut les darreres hores la mort de Barceló, als 79 anys a Barcelona. Nascut a Mallorca, va començar a treballar TVE quan era a Miramar, com a reporter del primer programa informatiu, Mare Nostrum, que s'emeté des de principis dels anys 70.

Barceló també era un bon comunicador de temes d'actualitat i culturals: a TVE Catalunya entrevistava artistes al mític Tot Art. De seguida va passar a participar a l'espai per a joves A Can 80. En una ocasió, que podeu veure tot seguit, es va entaular en un restaurant per parlar de l'alimentació vegetariana, que tot just es començava a conèixer. Amb un bon àpat i amb una cervesa sense alcohol, va entrevistar els partidaris d'aquesta dieta i també un metge.

La seva gran imaginació, als primers programes infantils en català Si fins lavors va agafar embrazida com a guionista i va començar a treballar per als programes adreçats als nens.Xesc Barceló és un dels creadors del mític programa Terra d'Escudella, un espai ple d'enginy i creativitat, amb escenificacions, contes, cançons, música i també rodatges en exteriors, com a part del guió o per enregistrar festes tradicionals o jocs amb la canalla. Seu és el guió del capítol El vaixell de Mallorca. Els protagonistes de Terra d'Escudella, Joan i Anna, van fins a les illes en vaixell. Coneixem, de la mà d'aquest mallorquí de naixement, totes les aventures que els passen durant la travessia. Terra d'escudella El Vaixell de Mallorca Ver ahora Terra d'Escudella es va emetre durant quatre anys, del 1976 fins al 1979. Just després va nèixer un altre espai infantil que ja va començar a emetre's en color: Quitxalla. Barceló en va ser guionista en 50 capítols, ja que aquest espai es va fer del 1979 fins al 1981. Arxiu TVE Catalunya Quitxalla - 08/11/1980 A Quitxalla, cine mut, Tarota busca en Nas, teatre amb Emma Vilarasau, Loles León y Rosa Novell. Titelles de l'Institut del Teatre. Ramon Muntaner... Ver ahora