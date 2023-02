'L'atemptat a la sala de festes Scala', diu el text. 'No en tenia ni idea'. 'Aquí hi havia una sala de festes?' 'Un atemptat? Caram!'.



Els vianats més joves es queden parats, els grans recorden. És la funció del faristol que aquesta setmana s'ha posat al davant de l'edifici de veïns on hi havia Scala Barcelona. Fa 45 anys hi van perdre la vida 4 treballadors que hi feien la neteja i el manteniment: Bernabé Bravo Bejarano, Diego Montoro Barajas i Juan Manuel López Masip no van sortir quan va començar l'incendi. El quart, Ramón Egea Gómez, va tornar a entrar a avisar-los. Entre el fum i el sostre que es va enfonsar, tots quatre hi van deixar la vida.



No va ser fins al 1998 que se'ls va reconèixer com a víctimes de terrorisme. Els familiars que encara són vius han pres part a l'acte de Memòria històrica d'inauguració del faristol, a la cantonada del carrer Consell de Cent amb el passeig de Sant Joan.

Els familiars de les quatre víctimes els han recordat en l'acte de memòria on hi havia hagut l'Scala Barcelona acn/rtve