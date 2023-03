Fa tot just un any que van començar les obres del tramvia a la Diagonal de Barcelona. Una primera fase que permetrà allargar el servei fins al carrer Girona, on hi haurà previsiblement la parada de Verdaguer, i que veurà la llum d'"aquí a un any". Així ho ha assegurat la tinenta d’alcaldia, Janet Sanz, en una visita a les obres amb l’alcaldessa, Ada Colau, i el conseller de Territori, Juli Fernàndez.

Unes obres que no han estat exemptes de crítiques per part d'altres grups polítics. El candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona, Xavier Trias, manté la seva oposició a connectar el tramvia per l'avinguda Diagonal de Barcelona més enllà de Verdaguer si guanya les eleccions municipals. Colau, però, defensa que "no té sentit començar la connexió i deixar-la a mitges".

"Referent internacional" L'alcaldessa ha defensat aquest dilluns aquesta unió del tramvia per la Diagonal i l'ha considerat un "referent internacional". Colau ha demanat disculpes als veïns de la Diagonal per les molèsties que causen les obres, però ha assegurat que paguen la pena perquè aquesta unió serà "una icona de la Barcelona del segle XXI i del futur". "El guany final serà immens", ha dit. 00.55 min Colau creu que no acabar la connexió del tramvia per la Diagonal "no tindria sentit" | Maite Boada Les obres de la Diagonal per connectar el tramvia és una de les cares visibles del consistori en l'aposta per millorar la mobilitat a la ciutat. En aquest sentit, Colau ha assenyalat que el tramvia és "una infraestructura mediambiental" per fer front a l'emergència climàtica. També ha recordat hi ha hagut altres treballs de forma paral·lela i no tan visibles, com un gran col·lector d'aigües residuals en cas de pluja molt intensa.