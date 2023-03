L'abús de poder és una forma d'assetjament laboral. Sempre té la mateixa direcció: de dalt cap a baix dins de l'estructura empresarial o l'organització.

Les últimes denúncies que s'han fet públiques són les d'algunes estudiants i doctorandes de la Universitat Autònoma de Barcelona. Denuncien abús de poder i assetjament laboral i sexual per part d'un professor que des d'aquest dilluns estarà apartat 14 mesos de la docència i suspès el seu sou. Tanmateix, detectar quan s'està patint una situació d'abús de poder pot costar per les relacions que s'estableixen a molts llocs de treball. Els experts, com l'advocat Àlex Fontelles recomanen manifestar-ho. Però, com fer-ho?

"Hi ha d'haver incomoditat i manifestar-ho, assetjament comença en el moment que el cap, tot i veure que incòmoda, persisteix", assenyala Àlex Fontelles, advocat expert en dret laboral i assetjament laboral

Els experts recomanen gravar sempre les converses que es tinguin amb el presumpte assetjador. I insisteixen a buscar assessorament legal abans de parlar amb el departament de Recursos Humans de l'empresa. Són recomanacions sempre que no hi hagi cap delicte sexual, ja que llavors la denuncia aniria per la via penal.

Aquest advocat també recomana activar el mòbil en "mode avió i gravar la conversa, no cal avisar interlocutor és lícit i és vàlid per servir prova en judici".