Félix Lozal, un artesà especialitzat en cartró, ha aconseguit crear làmpades i joies úniques i sostenibles amb el seu procés de producció 100% manual i l'ús de materials biodegradables. Les seves creacions són un exemple de com la reutilització i la transformació poden ser una alternativa sostenible en la cultura d’un sol ús.

La seva especialitat és el treball del cartró, amb el qual elabora peces de fibres naturals que es mouen entre l'escultura i l'interiorisme, creant un estil únic i personal que el fa destacar en el món de l'artesania i l'art. També ha estat reconegut per Artesania de Catalunya per la seva excepcional trajectòria professional en el disseny i la creació de làmpades. I és que les seves peces són un exemple de disseny escultural. Juan Avellaneda, dissenyador i presentador de ‘Fet a mà’, que ja coneixia la seva obra, va voler conèixer-lo personalment, intrigat per la seva passió pel disseny i la visió sostenible de la vida.

Làmpada feta de cartró per l'artista Fèlix Lozal RTVE Catalunya