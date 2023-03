Manifestació contra el racisme a Barcelona

Una manifestació contra el feixisme i l'extrema dreta ha recorregut el centre de Barcelona aquest dissabte a la tarda, amb unes 400 persones que s'hi han sumat, segons dades facilitades per la Guàrdia Urbana. Al crit antifeixista de "No passaran" i altres missatges com "Cap persona es il·legal", els manifestants han avançat pel passeig de Gràcia fins arribar a prop de plaça de Catalunya.

La manifestació ha estat convocada per la plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) i ha rebut el suport de més d'un centenar d'entitats, sindicats i partits polítics.

En declaracions a Ràdio 4, el portaveu de la UCFR, David Karvala, assegura que el racisme no és un problema només actual sinó que ve d’una llarga història arrelada a molts països. Per això, un dels objectius de la marxa d'aquest dissabte és mostrar solidaritat i unitat davant dels discursos d’odi contra el racisme: "hi ha racisme institucional i social creixent que es manifesta en la repressió a la gent refugiada i racialitzada".

05.30 min David Karvala: "Hi ha racisme d'extrema dreta i també de grups catalanistes" | OLGA RODRÍGUEZ

Karvala celebra que els països occidentals hagin donat un tracte humanitari adequat a les persones que han fugit de la guerra d'Ucraïna, però es pregunta per què actuen de manera diferent amb les persones que escapen de guerres, de la pobresa i els efectes del canvi climàtic als països de l'hemisferi sud.

La marxa, anomenada de la solidaritat, forma part d'una protesta internacional promoguda per la xarxa de moviments World Against Racism and Fascism, amb protestes en altres ciutats del món. L’any passat s'hi van adherir al voltant de 60.