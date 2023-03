David Karvala: "Hi ha racisme d'extrema dreta i també de grups catalanistes"

05:30

La Unitat contra el Feixisme i el Racisme denuncia que hi ha molts casos que no surten a la llum ni es denuncien

Desenes d'entitats han convocat aquest 18 de març a Barcelona una manifestació contra el racisme. És l'anomenada 'Marxa de la Solidaritat' que ha triat com a lema 'Prou racisme. Aturem l'extrema dreta'. Entre les entitats convocants destaquen sindicats com UGT o CCOO, partits com ERC o CUP, ateneus populars, associacions veïnals, Stop Mare Mortum, Tanquem els CIE o la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR).

En declaracions a Ràdio 4, el portaveu de la UCFR, David Karvala, assegura que el racisme no és un problema només actual sinó que ve d’una llarga història arrelada a molts països. Per això, un dels objectius de la marxa d'aquest dissabte és mostrar solidaritat i unitat davant dels discursos d’odi contra el racisme: "hi ha racisme institucional i social creixent que es manifesta en la repressió a la gent refugiada i racialitzada".

Karvala celebra que els països occidentals hagin donat un tracte humanitari adequat a les persones que han fugit de la guerra d'Ucraïna, però es pregunta per què actuen de manera diferent amb les persones que escapen de guerres, de la pobresa i els efectes del canvi climàtic als països de l'hemisferi sud.

La mobilització d'aquest dissabte també es fa a d'altres ciutats en el marc de la jornada de les Nacions Unides (ONU) contra el racisme i pretén lluitar contra els discursos d'odi. L’any passat s'hi van adherir al voltant de 60 ciutats d’arreu del món. | OLGA RODRÍGUEZ