La directora i guionista catalana Carla Simón ha estat guardonada amb el Premi Màlaga Talent, atorgat pel festival de la ciutat andalusa. El certamen al que està "íntimament unida" condecora la seva trajectoria, encara curta però molt premiada i exitosa.

Ha estat el darrer premi per a la cineasta després de guanyar, amb 'Alcarràs', l'Os d'Or, el màxim guardó del certamen alemany, i amb el qual es va alçar com la primera directora de l'Estat en aconseguir-ho. Abans, amb el seu primer llargmetratge 'Estiu 1993' havia rebut el premi a la millor òpera prima, el Generation Kplus de la Berlinale i la Biznaga d'Or del 20è Festival de Màlaga.

Una perspectiva diferent

A la gala Simón ha reivindicat la mirada feminista de la nova fornada de cineastes de la qual forma part. "El nostre punt de vista no és igual que el d'ells. I estem enmig d'una reparació històrica, temàtica, emocional, cultural i de valors que fa molt de temps que crec que aquest món necessitava", ha dit la cineasta després de l'entrega del guardó.

La catalana, que des de fa nou mesos és mare, ha confessat també la dificultat de compaginar l'activitat artística amb la familiar, per la qual cosa ha subratllat la importància que hi hagi "dones explicant el món". Entén com una feina complicada prioritzar l'espai creatiu i criar sense fer-ne "un esforç descomunal" i ho considera un dels motius clau perquè hi hagi més homes que dones a llocs de direcció.



Per acabar, ha llançat una qüestió sobre com s'hauria de reinventar la maternitat per evitar que les professionals del sector que es queden embarassades no s'aturin a les portes de l'èxit.