Víctor vivió durante veinticuatro años en Francia junto a una pareja que lo trataba como a un miembro más de la familia. Tenía su propia habitación, comía en la mesa con ellos y el día de su cumpleaños gozaba de una fiesta en su honor. Victor es un chimpancé que, como muchos otros primates - sobre todo macacos de berbería, monos titís y capuchinos - ha crecido y vivido entre humanos.

A los seis años, cuando afloró su naturaleza salvaje, fue encerrado en una jaula en el jardín. Allí pasó los siguientes dieciocho años, hasta que fue trasladado Fundación Mona, una entidad sin ánimo de lucro que se dedica a rescatar y rehabilitar primates que han sido mascotas, víctimas del tráfico ilegal o utilizadas para espectáculos.

Animales salvajes y sociales

Pero, ¿es un primate una mascota apta? Cristina Valsera, bióloga y trabajadora de la Fundación Mona es contundente con su respuesta: “la peor mascota que puedes tener es un primate, porque son animales superinteligentes, con vínculos sociales complejos y en una casa humana nunca les vas a poder dar un mínimo para asegurar su bienestar.

Entonces, lo que les pasa a estos primates mascota es que cuando son bebés son muy `cuquis’ y hacen mucha gracia, pero enseguida empieza a salir su naturaleza de primate, y la vida en una casa humana les va a dejar problemas que van a acarrear durante el resto de sus vidas”.

Cristina Valsera, bióloga y trabajadora de la Fundación Mona RTVE

En este sentido, un estudio pionero publicado por la revista científica Journal of Veterinary Behaviour analizó el comportamiento de 23 chimpancés que habían sido mascotas o habían participado en espectáculos o en programas de televisión o de YouTube. La investigación reveló que los chimpancés criados en cautividad pueden padecer hasta nueve enfermedades mentales, entre las que se incluyen la ansiedad, la depresión o el estrés postraumático.

Pero eso no es todo. Valera afirma que una de las mayores carencias de los chimpancés que han sido apartados de su hábitat natural para vivir entre humanos ha sido su desarrollo social. Cuando llegan a la Fundación Mona, muchos de ellos no conocen los rangos sociales, no saben cómo apaciguar a un compañero después de una pelea o, directamente, no construyen vínculos sociales. Esto se debe, en gran parte, a que han sido prematuramente apartados de su madre y no han podido aprender a practicar el grooming - o acicalado social -. Se trata de la principal herramienta que tienen los chimpancés para crear vínculos con otros individuos de su especie. “Son individuos que a lo mejor se arrancan el pelo o le arrancan el pelo a los demás, o hacen daño, o simplemente no saben que cuentan con esta herramienta básica para poder hacer las paces”, sentencia Valera.

Víctor ahora vive junto a otros chimpancés en la Fundación Mona, donde pasará el resto de su vida. Poco a poco ha podido integrarse en un grupo y desarrollarse como chimpancé en unas instalaciones que simulan su hábitat natural. Sin embargo, si algún día lo visitamos lo encontraremos abrazado a su manta, a la que acude en momentos de tensión, ansiedad o estrés. Un símbolo de que la mancha humana los marca para siempre.