'De película' en el Festival de Málaga

Málaga acoge la 26 edición de su festival de cine, donde este año las mujeres son protagonistas. El director del festival Juan Antonio Vigar abre el programa de esta semana, donde hablamos sobre las películas de sección oficial e iberoamericanas, con algunos de los homenajeados como Carla Simón, o miembros del jurado como Gonzalo Miró. En esta ocasión, nuestro colaborador Luis Alegre, también desde Málaga, nos hablará de Méndez Leite y el homenaje a Ozores.

Conocemos un poco más a fondo la película de clausura del certamen, Como Dios manda. Andrés Cuadrado es un estricto funcionario del Ministerio de Hacienda. Se considera ante todo una “persona como Dios manda” y da por sentado que todo responde a un orden natural, jerárquico e inamovible. Tras un desafortunado enfrentamiento con una compañera de trabajo, es sancionado y trasladado a Igualdad, donde todo es nuevo para él. Allí tendrá que ponerse al día para poder adaptarse a ese nuevo orden de las cosas.

También entrevistamos a los protagonistas de El hotel de los líos, comprado por error en una subasta por un precio desorbitado, donde los dos Javier García viven una nueva aventura, ayudados esta vez, muy a su pesar, por un grupo de niños superdotados que se alojan en el hotel para asistir a la Final Nacional de Talentos.

El director de Bajo terapia nos cuenta qué ocurre en una sesión grupal terapéutica donde tres parejas se tendrán que analizar entre ellos.



Pero no se preocupen, el olor a espetos y la temperatura veraniega no nos distraerán. No cerramos el programa sin antes contarles las películas de cartelera:

En primer lugar, de la mano de New Line Cinema llega ¡Shazam! La furia de los dioses, que continúa la historia del adolescente Billy Batson que, al recitar la palabra mágica "¡SHAZAM!", se transforma en su alter ego de superhéroe adulto, Shazam.

En El extraño, Julia se reúne con su marido cuando este se traslada a su Rumanía natal para empezar en un nuevo trabajo. Hace poco que ha abandonado la profesión de actriz, y a menudo está sola y sin nada que hacer. Pero una noche, su tranquilidad se verá amenaza por una extraña presencia, mientras un asesino en serie llamado 'La Araña' amenaza la ciudad.

Además, otras películas como El precio de la venganza, Los demonios de barro, Los reyes del mundo y Viejos completan la parrilla de este programa De película desde el Festival de cine de Málaga.