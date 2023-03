Torna el Saló de l'Ensenyament a Barcelona, aquest any centrat en la promoció de la formació professional. Del 15 al 19 de març, la Fira de Barcelona organitza la trobada més gran de centres universitaris i formatius de Catalunya. Milers d'estudiants passaran pel Saló de dimecres a diumenge per decidir el futur de la seva carrera estudiantil i formativa.

Més de 200 expositors reunits als tres recintes de la Fira de Barcelona, juntament amb diverses activitats com concerts, sortejos i activitats esportives. A més també es faran xerrades pels alumnes i les seves famílies i visites guiades per estudiants acompanyats dels seus professors. El conseller d'educació, Josep Cambray, ha declarat que es preveuen més de 85.000 visitants durant la setmana.

Formació professional L'edició d'enguany té com a protagonista la formació professional, uns estudis que cada vegada estan més de moda. La gran oferta laboral en la majoria d'aquests sectors i la vessant més pràctica d'aquests estudis són els factors que converteixen les FPs en opcions molt atraients. Al Saló de l'Ensenyament, més de 60 expositors estaran promovent la seva oferta de formació professional per explicar quins estudis duen a terme i captar el màxim d'estudiants. A més, 12 d'aquests expositors hi participen per primera vegada, com l'escola de pilotatge esportiu Motorsport, o cursos de música, so i producció audiovisual de l'Escola Sonopro. La zona de formació professional està organitzada per sectors, amb opcions molt diverses i cada vegada més nombroses. Des de cuina i restauració fins a sanitat i tecnologia, els estudiants poden informar-se sobre el seu futur professional independentment de les seves preferències. A més, en tots els sectors, es posa èmfasi en l'opció dual, que combina estudis i formació pràctica. D'altra banda, empreses com Renfe busquen promoure les opcions laborals que ofereixen a través d'activitats. L'operadora porta un simulador de conducció de trens, que permet sentir l'experiència real de conduir un tren, juntament amb altres activitats. Renfe vol promocionar el seu curs de maquinistes i el cicle mitjà de manteniment de material ferroviari, dues opcions de formació professional que asseguren que "no només són masculines". 01.29 min Nova edició del Saló de l'Ensenyament

Novetats Una de les novetats més importants de l'edició d'enguany és l'aposta per les consultes individuals i personalitzades. Psicòlegs i psicopedagogs professionals estaran a disposició d'alumnes i famílies per ajudar-los i acompanyar-los en el procés de decisió que, en molts casos, pot ser molt estressant i la causa d'ansietat i angoixa. Dues pantalles tàctils seran també una de les novetats més atraients del Saló de l'Ensenyament d'aquest 2023. Aquesta eina permetrà els alumnes dissenyar el seu itinerari formatiu en funció de les seves preferències. Les pantalles oferiran fins a 16 de les trajectòries més freqüents, dirigides a estudiants que han acabat l'ESO, però també a aquells que no la tenen. D'altra banda, també hi haurà un punt d’informació sobre els processos de preinscripció i un altre sobre les proves d’accés específiques per a certs estudis, com les proves d'aptitud personal (PAP) per accedir als estudis d'educació.

Espai Ciència El Saló també posa la ciència i la tecnologia al punt de mira, reconeixent la importància d'aquesta. A l'Espai Ciència els estudiants podran veure l’activitat científica i la innovació tecnològica de Catalunya a través de tallers i demostracions amb l’objectiu de fomentar les vocacions relacionades amb aquests àmbits. 01.05 min Obre portes el Saló de l'Ensenyament 2023 | Lourdes Gata A més, al cap de setmana se celebra també la 19a Fira Internacional d’Empreses Simulades en el marc del Saló de l'Ensenyament. Ofereix l’oportunitat als alumnes de posar en pràctica les competències apreses aplicant els mateixos mètodes i eines d’una empresa real.