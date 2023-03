La pasión "calificada" de Antonio Resines por Tintín

Antonio Resines empezó a leer los cómics de Las aventuras de Tintín cuando tenía 12 años: “Eran historias que me parecían asombrosas”. Lo cuenta en el podcast Rayos y truenos que presenta Carlos Galilea en RTVE Play Podcast. Una serie de ocho capítulos que busca acercarse al universo que creó Hergé junto a diferentes ‘tintinófilos’ como el actor, el dibujante Paco Roca o el presentador de TVE Jacob Petrus.

Explica que siempre le ha gustado “mucho”, pero no se reconoce como experto: “No lo sé todo”. Señala a su hermano: “Sabe mucho más. Es un tío que se acuerda de situaciones y de frases. Me acuerdo de cosas”

“Es imposible elegir” un título concreto, aunque en la conversación con Galilea apunta a libros como Stock de coque, que es “una aventura para gente que ya ha leído otras cosas. Hergé evoluciona y cuando se va haciendo mayor cuenta historias con más peso. Está hablando de narcotráfico, no son cosas baladíes”. También añade a esta lista Los cigarros del Faraón, Vuelo 714 para Sidney o El cetro de Ottokar. El título que no le ha interesado es Tintín y el Arte-Alfa.

Recomienda empezar a disfrutar de sus aventuras desde joven, pero explica que conoce gente que lo ha descubierto ya mayor, le ha encantado y se enganchan. Para público adulto sugiere el título Las joyas de Castafiore, que “es muy bueno porque mezcla cosas que no son de Tintín propiamente dichas y las mete en una historia que funciona a la perfección”. Él regalaría El asunto Tornasol y empezaría con El secreto del Unicornio o El tesoro de Rackham el rojo.

“Cuando se acuña ‘novela gráfica’, Tintín se había adelantado al término muchísimo antes. Eran verdaderas novelas. Estaban magníficamente descritas”. Resines las recuerda como “fabulosas” y lo que más le gustó era “lo bonito, lo bien que estaba dibujado y los colores sobre todo, eran sitios que tú no conocías”.

Otra figura que tiene y que explica que es “muy rara” es una en la que Tintín se encuentra “sentado con los pies colgando, pero se me ha roto la cabeza y tengo que pegarlo”. También ha desvelado la parte trasera de su teléfono con la portada de Tintín, la isla negra, el armario ropero de su casa en la que tiene dibujado a Tintín y al capitán Haddock o Rackham el rojo en el llavero.

“A mí lo que me gusta son los muñecos, las figuritas, las portadas, lo físico, los álbumes”. También posee otras figuras especiales como el profesor Filemón Ciclón , el Castillo de Moulinsart , coches o un barco pequeño. Además, dispone de pósters originales de portadas, parte de ellos en francés; o la de Tintín y los pícaros, que tiene junto a su televisor y que describe como “acojonante”.

“Ya me hubiese gustado a mí” ser el capitán Haddock, ha bromeado sobre una posible interpretación suya. “Es un personaje magnífico. Sí lo podría haber hecho. Tendría que haber sido más joven”.

Versiones malas y mejores

Ha recordado las adaptaciones a la gran pantalla de los años 50 de Las aventuras de Tintín como “malas”, pero “eran mejores que las versiones con personajes reales”. La de Steven Spielberg no le gustó nada. “Luego me di cuenta que la gente en Estados Unidos no tenía ni puta idea de que era Tintín, había que explicárselo”.