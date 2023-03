Barcelona recorda les víctimes del terrorisme

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i diversos regidors del consistori, entre els quals, Albert Batlle i Daniel Sirera, han fet aquest dissabte al matí un minut de silenci amb motiu del Dia Europeu de Víctimes del Terrorisme a la plaça Sant Jaume. L'acte commemoratiu s'ha fet a un quart de deu del matí i ha durat escassos minuts per les fortes ventades que afecten el municipi.

La Unió Europea va declarar l'11 de març el Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, després que Madrid visqués l'atemptat més mortífer d'Europa. L'11 de març del 2004, una cèl·lula gihadista va col·locar 11 bombes en quatre trens de Rodalies en què van morir 191 persones.

Les víctimes reclamen més atenció

Entre les persones que han assistis al minut de silenci hi havia Robert Manrique, víctima de l'atemptat d'ETA a Hipercor i un dels impulsors de la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme (UAVAT).

En declaracions a Ràdio 4, Manrique denuncia que encara hi ha moltes víctimes d'atemptats terroristes, com els de l'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils, que mai han estat contactades per cap entitat, associació ni administració.

10.26 min Robert Manrique: "És fals que les administracions assisteixen les víctimes del terrorisme"

Manrique es resisteix a creure que les administracions no atenen com cal les víctimes per estalviar-se les indemnitzacions a què tenen dret i que estan marcades per llei, però admet que a la pràctica és el que sembla i la teoria més estesa entre advocats i psicòlegs que estan en contacte amb les persones afectades.

També lamenta que Catalunya no disposi d'una unitat específica d'atenció a les víctimes del terrorisme, malgrat ser una de les comunitats autònomes d'Espanya amb més persones afectades. En aquest sentit, reclama més col·laboració amb el govern espanyol i la Generalitat, i agraeix la bona sintonia i el suport que han tingut sempre de l'Ajuntament de Barcelona.

La feina ingent que s'està fent des de l'UAVAT ha permès localitzar víctimes que fa 30 anys que van patir a Catalunya els efectes d'un atac terrorista i que mai ningú les havia informat, atès ni assessorat: "van apareixent constantment víctimes que diuen que mai ningú els va dir que el que els havia passat era un atemptat".