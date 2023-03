Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió sexual que ha patit una dona la matinada de divendres a dissabte al districte de Sants de Barcelona. Els fets s'han produït a prop d'una discoteca de l'entorn del Poble Espanyol i la policia ha rebut l'avís cap a les 5 del matí. La víctima, una noia de 19 anys, ha estat traslladada a un centre hospitalari, i de moment no consta que hagi interposat cap denúncia.

00.46 min Investiguen una agressió sexual al Poble Espanyol

La patronal de l'oci nocturn Fecasarm i Spain Nightlife han condemnat els fets i anuncien que en el moment que es detingui el responsable o responsables de l'agressió demanaran poder personar-se a la causa i exercir l'acusació popular.

Fecasarm remarca que la discoteca propera al lloc on ha passat l'agressió té implementat el distintiu internacional de seguretat atorgat per l'Associació Internacional d'Oci Nocturn, que inclou un protocol per evitar agressions sexuals i com actuar en cas que n'hi hagi. La patronal assegura que personal de seguretat del local va ajudar la víctima quan la va detectar i va trucar la policia, i argumenta que "no hi podia fer més perquè els fets han tingut lloc a fora".

Degoteig d'agressions a menors Quan no fa ni una setmana que va trascendir el cas de la violació grupal patida per una nena d'11 anys a Badalona, a les últimes hores la Justícia ha actuat en dos casos d'agressions sexuals contra menors d'edat. D'una banda, el jutjat de guàrdia de Valls ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al cineasta de 23 anys d'Alcover (Alt Camp) investigat per una presumpta agressió sexual a una menor durant dos anys. La causa està oberta per un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys. La víctima en té actualment 14. D'altra banda, el Jutjat d'Instrucció número 7 de Vilanova i la Geltrú ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un jove de 21 anys acusat de violar una nena de 13 en aquesta localitat. Els dos es van conèixer a través de xarxes socials i van acordar trobar-se en persona. Van agafar plegats un tren a l'estació de Sants de Barcelona per anar al domicili d'ell, situat a Vilanova i la Geltrú. Segons l'escrit del jutge, allà la va despullar, la va penetrar vaginalment i la va obligar a fer-li una felació. Després la va amenaçar que si explicava a algú el que havia passat "seria pitjor" i li va pagar el bitllet de tornada a Barcelona. El jutge també assenyala que com a conseqüència de l'agressió, la nena va patir una "laceració aguda" a la forquilla vaginal, així com dues esquimosis lineals al pit esquerre.