El jutjat de menors número 4 de Barcelona ha decretat sis mesos d'internament tancat per l'adolescent detingut pels Mossos acusat d'amenaçar a través del teléfon mòbil el germà de la nena d'11 anys que va denunciar una violació en grup a Badalona. Aquest matí havia declarat a la Fiscalia de Menors. El ministeri fiscal demanava per a l'acusat la mesura que finalment ha pres el magistrat.

La DGAIA obre expedients

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) ha obert expedients per investigar els 3 menors de 14 anys que van agredir sexualment una nena d'onze anys a Badalona. Un equip especialitzat en menors de 14 anys s'encarrega d'atendre els nois. Es tracta d'un equip que proporciona atenció psicològica i també dona suport a l'escola i a les famílies per saber com actuar. També s'ofereix atenció psicoterapèutica a la víctima i a la seva família.

Les dades del mes de desembre del 2022 ens indiquen que la DGAIA tenia oberts 71 expedients de casos de menors de 14 anys no imputables. Aquestes persones han estat implicades en delictes de tot tipus: assetjaments escolar, robatoris o agressions físiques o sexuals. El servei d’atenció a menors inimputables de la DGAIA (EMI-14) és qui duu a terme el programa “Educant en la responsabilitat”. El programa té com a objectiu donar una resposta des del sistema de protecció als menors de 14 anys que tenen comportaments que es considerarien delicte si fossin majors d’aquesta edat.