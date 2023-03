35 años estuvo guardada esta entrevista de Massiel en la videoteca de TVE. La censura de 1972 tuvo claro que jamás podría emitirse este programa en el que la cantante mostraba con desparpajo sus opiniones sobre los temas más peliagudos e incómodos para el régimen. A la "Tanqueta de Leganitos" se le ocurrió expresar con sinceridad qué pensaba del divorcio, del control de la natalidad o de la independencia de la mujer.

El formato, presentado, cómo no, por José María Íñigo estaba de estreno. Este documento era su programa piloto. Por supuesto no fue aprobado y hubo que grabar otro con un personaje diferente. Un famoso, se sentaba en el centro del plató en una silla giratoria y respondía a las preguntas que personas anónimas, sentadas en círculo a su alrededor, le hacían a bocajarro. El público podía preguntar lo que fuese. El entrevistado tenía la opción de no responder. No hace falta decir que Massiel no se calló una.

Massiel y el divorcio Cuando se sentó en la silla del interrogatorio televisivo, Massiel sólo tenía 25 años, pero ella ya había vivido más que muchos en tres vidas. Como personaje público, su estado civil, fue cuestionado por uno de los entrevistadores, estaba tramitando en aquel momento la anulación de su matrimonio. ¿Qué pensaba Massiel del divorcio? ¿Era conveniente?: "¿Cómo conveniente? ¡Es necesario! ¿A quién hay que pedírselo? El divorcio, ¡que venga ya!". Las preguntas llegaban a ser impertinentes... Parecía aquello un muro de Twitter lleno de haters. Una señora le preguntaba si no creía necesario tener un marido para que la mujer se sintiera realizada: "Hija mía, qué tristeza.", respondía airosa: "Anda que si fuera así, ¿qué iba a ser de mí?". Otra le espetaba que fuese de intelectual cuando en realidad no lo era: "Soy como usted quiera que sea, porque si le cuento como soy, usted no se lo va a creer." Las preguntas personales no cesan durante el cuestionario: "¿Te volverías a casar?" quiere saber un hombre. "Siempre se ha dicho que las mujeres están un poco locas. Por qué no me iba a permitir una locura más", opta por decir Massiel. De la libertad sexual también se habló al sacarle el tema del control de la natalidad: "Me parece acertadísimo. Estoy totalmente a favor de la píldora y del control de la natalidad"

Massiel: censurada por antifascista Aún quedaban tres años para que Franco muriera y la opinión política de Massiel, heroína nacional, era muy importante para el régimen. Uno de los asistentes le pregunta si ha leído Mi lucha de Hitler y ella reconoce que lo hizo en su infancia por pura curiosidad. El hombre quiere saber entonces si Massiel es antinazi por ser hebrea. Aquí llegó la respuesta que, probablemente, dinamitó el cerebro del censor: "No. Es porque soy antifascista..." Arrancaron entonces los aplausos del público. La propia Massiel debió de olerse que aquello no iba a gustar mucho a los de la tijera. Otro de los seleccionados para hablar con la cantante le preguntó si alguien la tenía "sujeta con bridas": "En este momento, la censura del país, como todo el mundo sabe."