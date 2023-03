Les Primeres Jornades Catalanes de la Dona: una porta es comença a obrir

Enguany fa 47 anys de les Primeres Jornades Catalanes de la Dona, l'inici del moviment feminista a Catalunya i el primer acte obert al públic després del franquisme: es van arribar a inscriure 4.000 participants. La denominació tan genèrica permetia tractar tots els temes que durant els 40 anys anteriors, havien quedat relegats a converses privades.

Les imatges que se'n conserven mostren el paranimf de la Universitat de Barcelona ple de gom a gom. Les podeu veure damunt d'aquesta notícia, dins un reportatge de Georgina Cisquella i Mercè Remolí que parla de la situació de la dona en aquell 1976. Aquest reportatge deixa palès que la dona, als anys 70, accedia únicament a professions auxiliars o senzilles, tot i que en molts casos no eren jornades curtes. En general, la dona no tenia l'accés a estudis superiors, i sobretot, es determinava el seu futur com a qui havia de tenir cura de la llar i de la família.