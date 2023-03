El Govern garantirà productes menstruals gratuïts

La Generalitat dona llum verda al pla integral d'equitat menstrual, un pla pioner a tot el món que donarà accés gratuït a productes menstruals sostenibles a totes les dones, persones no binàries i homes trans que menstruen. Estem parlant de productes com compreses i tampons de cotó orgànic. És una mesura amb què el Govern vol lluitar contra la pobresa menstrual i acabar amb els tabús entorn de la menstruació.

Dispensadors a equipaments públics

Per fer-ho possible s'instal·laran, al llarg d'aquest 2023 i l'any vinent, dispensadors de productes d'un sol ús també gratuïts a espais públics que s'ubicaran a centres de la mateixa xarxa de serveis del Departament. També es promourà que es puguin trobar a centres educatius i universitaris, centres juvenils com albergs i oficines joves, als centres d'atenció primària, les estacions dels Ferrocarrils de la Generalitat o, fins i tot, a les comissaries dels Mossos d'Esquadra.

La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, assegura que aquest pla pilot permetrà combatre l'emergència climàtica perquè més endavant també s'oferiran productes sostenibles com compreses reutilitzables. A més, per facilitar l’ús de la copa menstrual, s'adaptaran els lavabos dels equipaments públics, inclosos els centres educatius.