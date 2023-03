Comença la preinscripció escolar del curs 2023 - 2024

Aquest dilluns ha començat el termini per la preinscripció escolar per al curs 2023-24 per als alumnes que faran segon cicle d'educació infantil, de 3 a 6 anys, i primària, de 6 a 12 anys. Els criteris de prioritat generals són tenir germans o germanes ja escolaritzats al centre, si el centre i el domicili familiar estan a la mateixa zona educativa o bé si els pares o tutors hi tenen la feina aprop, al marge dels criteris que depenen de les condicions de l'alumne o de la seva família.

Les famílies poden presentar les sol.licituds des d'aquest dilluns i fins el dia 20 de març, al web del Departament d'Educació i poden obtenir informació o ajuda per formalitzar la pre inscripció a les oficines municipals d'escolarització, als ajuntaments de cada població o als webs de cadascun dels centres educatius.

Dimecres, l'educació secundària Dimecres s'obrirà el termini per a la presentació de sol·licituds de l'educació secundària. Per últim serà el torn del Batxillerat, que s'haurà d'esperar fins el mes d'abril, concretament, el dia 19.