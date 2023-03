Camarles decreta 7 dies de dol per la mort dels 3 joves en un accident de trànsit aquest diumenge a El Perelló. La localitat del Baix Ebre continua commocionada, i al llarg del dilluns s'han succeït diferents mostres de condol a les dues localitats. Les dues poblacions han fet minuts de silenci a les portes dels consistoris per recordar els joves. Tots tres eren jugadors de l'equip de futbol de Camarles. El conductor del vehicle continua en estat greu a l'Hospital de la Vall d'Hebron.

L' accident de trànsit va tenir lloc diumenge a la TV-3022 al Perelló (Baix Ebre). Com a resultat van morir els 3 ocupants del cotxe mentre que una quarta persona, que conduïa el vehicle sinistrat, va resultar ferida crítica. Per causes que s'estan investigant, el cotxe que circulava en sentit Rasquera ha sortit de la via, ha caigut per un barranc i s'ha incendiat.

El cotxe sinistrat ha quedat completament calcinat

Segons ha informat el Servei Català del Trànsit, el conductor del vehicle, de 19 anys, és el que ha resultat ferit crític i l'han traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.