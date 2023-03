L'atur registra un lleuger descens al febrer

El febrer s'acaba amb una baixada de 356 aturats registrats a les oficines del Servei d'Ocupació de Catalunya (-0,1%). El nombre total d'aturats se situa en els 351.288, el nivell més baix des de 2008. En el context del darrer any, les dades també són positives, amb una reducció acumulada de 20.372 persones (-5,5%).

També hi ha 25.000 afiliats més a la Seguretat Social. Amb un total de 3,6 milions de persones, es tracta de la xifra més alta des de 2004. Bones xifres segons els experts per un mes de febrer que acostuma a caracteritzar-se per la ressaca dels contractes de Nadal i les rebaixes.

Lleu repunt al conjunt de l'Estat En canvi, al conjunt de l'Estat, l'atur puja en 2.600 persones segons les dades del ministeri de treball. Un lleu increment molt lleu, del 0,09% respecte al gener i que contrasta amb el descens de l'atur de l'any passat. Ara bé, també millora la tendència habitual del febrer dels darrers anys, en què de la mitjana és d'uns 30.000 nous aturats. Des dels sindicats creuen que és una xifra agredolça perquè mostra un alentiment del mercat de treball i apunten a la proposta de pujada salarial per contenir l'impacte de la inflació o els tipus d'interès. L'alta cara de la moneda és la contractació indefinida, que torna a pujar i ja representa un 45,4% del total. De fet, el secretari de treball, Enric Vinaixa, s'ha mostrat optimista amb les xifres globals, un any després de l'entrada en vigor de la reforma laboral, amb menys signatures però més treballadors amb contracte indefinit.

Creix l'atur a Barcelona En termes intermensuals, la província de Barcelona és l'única en la qual ha crescut l'atur, amb 157 persones (+0,06). A nivell interanual, Tarragona i Lleida van experimentar una reducció de l'atur superior a dues xifres (-11,78% i -10,39% respectivament), mentre que a Girona i Barcelona va baixar un 9,05% i un 3,65% respectivament, respecte a febrer de 2022. Per sexe, les dones representen el 57,06% dels aturats a Catalunya aquest mes de febrer, amb un total de 200.449 aturades, mentre que els homes suposen el 42,94%, amb 150.839 aturats. El degà del Col·legi d'Economistes, Carles Puig de Travy, destaca la resistència del mercat de treball tot i les crisis externes com la pujada de la inflació.