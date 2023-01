El 2022 es tanca amb la xifra més baixa d'aturats en 15 anys

Els pronòstics d’alentiment de l’economia encara no es noten al mercat laboral. A Catalunya, el 2022 va tornar a ser de rècord, amb una davallada acumulada de 22.820 desocupats (6,8%), 2.644 dels quals només al desembre. Han estat claus els contractes de l'hostaleria i la restauració pel pont de la Puríssima i la campanya de Nadal. Ara resten 346.338 aturats registrats a les oficines d’ocupació de la Generalitat, el que representa la xifra més baixa des del 2007.

La dinàmica també és molt positiva en el conjunt de l’Estat on hi ha 43.727 persones menys registrades com aturats (-1,52%) respecte al mes anterior. Ara queden 2.837.653 aturats, la xifra més baixa també dels darrers 15 anys. L'atur ha baixat en 13 comunitats autònomes i, en termes absoluts, les caigudes més acusades es produeixen a Andalusia (-22.280 persones), Comunitat de Madrid (-6.782) i Canàries (-3.124), mentre que els majors augments són a Cantàbria (+137) i Navarra (+117).

Frenada de la contractació En canvi, el desembre ens deixa una moderació del nombre de contractes signats, només 173.009, la qual cosa suposa 46.892 menys que al novembre (-21,3%) i 48.156 menys que un any abans (21,77%). Del total d'aturats a Catalunya, 148.257 són homes i 198.081 són dones, mentre que el nombre de joves menors de 25 anys ascendeix a 19.787. També el ritme de creació d'ocupació s'ha frenat lleugerament (-0,06%), amb 2.132 treballadors menys que al novembre. Amb tot, el total de cotitzacions és de 3.615.780 treballadors, la xifra més alta en aquest mes de la sèrie històrica, disponible des del 2004. Amb aquesta variació tímida, les afiliacions a la Seguretat Social han baixat després de tres mesos a l'alça. Si es compara amb l'any anterior, hi ha 96.649 empleats més (+2,75%).