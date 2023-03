El sector audiovisual viu un terratrèmol emocional des de 2017 amb la campanya #MeToo i totes les denúncies d’assetjament, abús o agressió sexual que s’han fet públiques. ¿Com podem evitar aquestes situacions? Els actors Assumpta Serna i Scott Cleverdon han posat fil a l’agulla i han creat el 'Códi de bones pràctiques de l'actor al sector audiovisual' (CBPAA) amb més de 50 entitats.

A 'Punts de vista', l'actriu Assumpta Serna ha assegurat que la base de tot està en la comunicació: "Es produeixen moltes faltes d'ètica petites que et penses que no, però són discriminacions, abusos de poder. Hem de ser molt delicats en el moment en què estem treballant".

El seu company, Scott Cleverdon, ha reflexionat sobre l'emoció dels actors quan comencen un rodatge: "Els actors estan molt exposats perquè tenen moltes ganes de treballar. Llavors, la pregunta és: fins a quin punt estàs disposat a perdre l'ànima per aconseguir el que vols?".

Els límits de la sexualitat al rodatge

El tema de la sexualitat continua essent tabú a la nostra societat i això implica que, moltes vegades, hi hagi una falta de comunicació. "Part del problema que tenim és que ningú vol parlar d'aquestes coses, són molt complicades. No és una escena de lluita, no és una escena d'acció, és quelcom més íntim", ha comentat l'actor escocès.

Per aquest motiu, s'han d'establir unes normes i un full de ruta abans que es rodi la pel·lícula. "En el moment del contracte has de delimitar, exactament, el que no vols", ha afegit Assumpta Serna.

Actualment, hi ha una associació de coordinadors d'intimitat. "Fa falta perquè ens hem de posar d'acord per poder crear lliurement, perquè hi hagi aquest consentiment. Moltes vegades no tens el poder de poder-te enfrontar a un director que vol una cosa, a un productor que vol sensacionalisme", ha dit.

Tot i això, durant el rodatge poden haver-hi imprevistos: "Poden passar coses, el director pot tenir una idea en aquell moment i les coses poden anar-se'n una mica del que tu havies pactat prèviament. És necessari que hi hagi aquesta figura perquè fa que aquest consentiment sigui d'acord".