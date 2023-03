Gambito de Dama va ser una de les sèries més aclamades del 2020. Va trencar tots els rècords d'audiència, amb més de 60 milions d'espectadors durant els primers 28 dies d'emissió a Netflix. La història de Beth Harmon va captivar milions de persones a tot el món, disparant l'interès en aquest joc. Sabies que darrere d'aquest èxit hi ha una empresa catalana, amb més de seixanta anys d'història?

Del camp a fabricants de taulers d’escacs

Juan Avellaneda, dissenyador i presentador de 'Fet a mà' ha volgut conèixer de primera mà els taulers d'escacs més famosos. Joan Ferrer és la segona generació al capdavant de Rechapados Ferrer, una empresa creada per la seva mare als anys 50, que va deixar la feina de pagès a La Roca del Vallès per obrir un petit taller per produir rexapats per a les fàbriques de mobles de la zona de La Garriga.

No va ser fins als anys 60, quan un cosí del pare de Joan els va proposar que comencessin a fer taulells d’escacs per l’empresa de joguines Marigó donant origen al que avui es coneix com a Escacs Ferrer.