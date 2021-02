Desmarcats

El gran mestre internacional d’escacs Miguel Illescas va arribar a ser un dels trenta millors jugadors del món. I també el malson de Kaspárov. S’ha enfrontat amb 12 campions mundials. Ara es dedica a ensenyar.

Com més aviat millor

Miguel Illescas defineix la seva ment com quadriculada perquè basava el seu joc amb la voluntat de superar el desavantatge que portava amb els soviètics. "Jo no tenia escola, o el feies amb molta urpa o no tenies possibilitat de competir".

El vuit vegades campió d’Espanya va començar a jugar als escacs als vuit anys, “una edat tardana per ser campió del món”. L’estadística diu que una bona edat per començar a jugar són els quatre o cinc anys. “Els escacs són com un llenguatge, si tu aprens un idioma als trenta ho pots dominar bé, però mai com una persona que ho ha après de petit”.

