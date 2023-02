Un grup d'investigadors ha demostrat la raó per la qual la quimioteràpia de tipus platí és menys eficient contra el càncer. Han pogut veure que el platí s'acumula a les cèl·lules sanes que envolten les cèl·lules canceroses del tumor i les fa més sensibles a la possibilitat que el tractament falli.

La quimioteràpia de platí, que s'utilitza en els càncers de còlon i recte, es fa servir en un nombre bastant elevat de pacients. En molts casos, però, el tumor és capaç de crear resistència al tractament i fins ara no se sabia el perquè.

L'estudi, liderat per l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, amb la participació d'altres entitats i organitzacions, ha analitzat mostres de pacients de càncer avançat i ha fet comprovacions amb ratolins. A més, s'han utilitzat tècniques relacionades amb la geologia per analitzar les mostres biològiques.

Els resultats

Els investigadors van veure com el platí s'acumulava a les cèl·lules sanes del voltant del tumor i que, en molts casos, s'hi quedava durant un període de temps molt elevat posterior al tractament. Van comprovar que aquest fet generava l'activació de certs gens relacionats amb una mala resposta al tractament de quimioteràpia.

També van esbrinar que el nivell de proteïna periostina que el pacient té al cos és un bon indicador de l'eficàcia de la quimioteràpia. En un estudi amb més de 30 pacients i amb proves amb ratolins, van comprovar que la resposta al tractament era dolenta quan els nivells de periostina eren elevats. Això suposa poder utilitzar el nivell de periostina com a marcadors predictius de resposta a la quimioteràpia en càncers de còlon i recte.

Els investigadors treballen ara per desenvolupar una solució per revertir la situació i que el platí no s'acumuli a les cèl·lules sanes. El líder de l'estudi, el doctor Alexandre Calon, assenyala que la recerca els ha servit per adonar-se que cal tenir en compte l'entorn del tumor.