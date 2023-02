A les sis del matí del 20 de febrer de 2008 va sortir, sense cap acte oficial, el primer AVE entre Madrid i Barcelona. Començava així una nova era en les comunicacions ferroviàries a Espanya després d'una inversió de més de 8.900 milions d'euros. Ara fa tot just 15 anys i, des de llavors, el tren d'alta velocitat que connecta l'estació d'Atocha amb la de Sants ha passat a ser el preferit pels usuaris, per sobre de l'avió.

01.06 min L'AVE Madrid-Barcelona compleix 15 anys | Climent Sabater

I és que, tot i que el primer any eren més els que optaven pel transport aeri per viatjar a Madrid, o per venir a Barcelona, amb el temps el tren d'alta velocitat s'ha imposat i ha crescut un 112%, transportant més de 140 milions d'usuaris. Així, el pont aeri ha perdut més de la meitat de passatgers en aquests 15 anys.

El primer viatge Madrid-Barcelona, explicat per TVE Fa 15 anys TVE explicava el primer viatge de l'AVE entre Barcelona i Madrid. Una sortida que no va tenir cap acte oficial, tot i la transcendència en les connexions ferroviàries de l'Estat. Aquest primer trajecte va tardar dues hores i 38 minuts a fer un recorregut que ja connectava anteriorment Madrid amb Calataiud, Saragossa, Lleida i el Camp de Tarragona. Aquesta ampliació del trajecte fins a Barcelona havia arribat amb una meta clara: destronar a l'avió com a mètode de transport per a connectar la capital d'Espanya amb la ciutat catalana. I amb el pas del temps, ho va aconseguir.

L'AVE ja supera l'avió El primer any que els usuaris tenien més d'una opció per viatjar entre les dues capitals, l'elecció per excel·lència era el transport aeri. La connexió d'alta velocitat amb tren es mantenia com l'opció d'una minoria de gent. Però, amb el temps, les persones que optaven per l'AVE anaven creixent fins a arribar a superar els usuaris de l'avió. El 2019, el tren va assolir el seu rècord històric amb 4,3 milions d'usuaris. La pandèmia, però, ha estat un punt d'inflexió en el mercat de transport. I és que durant la quarantena, els passatgers tant de tren com d'avió van caure en picat en similars proporcions, amb baixades del 72% i del 70% comparat amb el 2019 respectivament. Ara bé, la sortida de la pandèmia i la liberalització de l'alta velocitat a Espanya van disparar la quota de mercat del tren entre Barcelona i Madrid fins al 75%. Aquesta xifra triplica la de l'avió, que cau fins al 25%. En aquest sentit, els experts constaten que el tren ha guanyat la "batalla" amb el transport aeri, tot i que preveuen que la connexió aèria es mantindrà per les connexions amb altres vols.