Siento nostalgia de aquellos años en los que la moda masculina tenía tanto peso como la femenina en esta pasarela. Por suerte hoy tenemos a Pedro del Hierro y Pablo Erroz, y el sábado a García Madrid. Pablo Erroz es quizá el diseñador que mejor encaja en esta nueva era. Cada vez hablamos menos de sostenibilidad, pero no hay que olvidarse y seguir trabajado en la dirección verde. Él solo hace un desfile al año y presenta una colección que no tiene estación, es decir, que vale para los 365 días del año. Pero hay más detalles, todos importantes, de su filosofía eco. Sus prendas son mágicas, tienen poderes: se pueden llevar las 24 horas del día y los siete días de la semana. Lo demuestran los looks que hemos visto en la pasarela, en los que Erroz mezcla prendas y colores de día y de noche, pero también combina piezas de primavera y verano con otras de otoño e invierno. La idea es ofrecer un estímulo al cliente, y la clienta, a través de prendas que se utilizan mucho, que se aprovechan, que no pierden valor. Pero que nadie se despiste: la colección es fabulosa.

Prendas con ganas de quedarse El verde, el color más eco, se declina en todos sus tonos, desde los más apagados hasta el lima. Lo mismo ocurre con el rosa, que va desde el fucsia hasta el empolvado. Y a veces van juntos, como vemos en el jersey de punto que abre el desfile. Las prendas en liso, muchas, contrastan con las estampadas. Vemos camisas de rayas, algunas son verticales, y otras que llevan las rayas en horizontal y en vertical, logrando una pieza asimétrica. Hay camisas en seda con estampado de pasley, el mismo que arrasó en los 70 y 80, que se llevan con un pañuelo al cuello en el mismo tejido y el look es arrebatador. Las camisas a veces se superponen y otras se llevan debajo de una sobrecamisa, una prenda versátil que Erroz ofrece en distintas versione, y todas ideales. "Es una colección diversa, amplia y global", dice, y destaca los shapes deportivos con un punto sastrero de actualidad, a la vez que subraya la calidad de los tejidos, desde los algodones y las lanas 100% hasta las texturas técnicas. Siempre empoderando a los artesanos, al oficio. Desfile de Pablo Erroz GTRES