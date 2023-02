"Hola a todos, este mensaje es para confirmar que sí, ayer perdimos a mi hermano, Patrick Joseph Stone, por un ataque al corazón". Así arranca el terrible vídeo de Sharon Stone en el que se la ve muy afectada sin poder contener el llanto. La actriz de Instinto básico recibe otro duro golpe en su vida familiar: "Sí, él era el padre de River, a quien perdimos el año pasado cuando tenía 11 meses". Stone recordaba así otro momento terrible, la muerte de su sobrino, tan solo un bebé, después de un fallo multiorgánico." "Sí, hemos tenido una gran cantidad de pérdidas en estos últimos años, como muchos de ustedes también", se lamentaba.

Patrick Joseph Stone deja mujer y dos hijos. Fue precisamente su esposa la que confirmó la noticia de su muerte: "Mi corazón se siente como si hubiera sido arrancado de mi pecho. Patrick fue a estar con nuestro dulce River... No sé qué más decir, él era mi mundo." Y continuaba en su dolor: "No estoy segura de cómo se supone que debe ser la vida sin mi esposo a mi lado y, sinceramente, no quiero hacerlo, pero lo haré, por supuesto. Solo espero que siempre estés a mi lado cuidando a Hunter, Kaylee y a mí. Hasta que nos volvamos a encontrar, siempre te tendré a ti y a nuestros maravillosos (y algunos no tan maravillosos, pero igual de importantes) recuerdos cerca de mi corazón y visitaré esos recuerdos siempre. Te amo, cariño. Mi deseo a través de todo esto es que ahora al menos River tenga a su papá con él y espero que ustedes dos lo estén pasando genial".