Investiguen un homicidi a trets a Badia del Vallès

Un home ha mort assassinat a trets aquest diumenge al carrer Saragossa de Badia del Vallès, al Vallès Occidental, molt a prop d'una comissaria de la Guàrdia Civil.

Els fets han passat cap a les 10.50 hores d'aquest matí quan el presumpte autor del crim hauria disparat a la cara de la víctima, que es trobava dins d'un cotxe, i ha fugit amb una moto robada en direcció Sabadell. Al llindar de la frontera amb Barberà ha abandonat la moto i s’ha canviat de roba.

00.47 min La víctima estava dins d'un cotxe al carrer Saragossa

Els Mossos han establert un dispositiu de recerca per localitzar el presumpte homicida a prop de la zona on han passat els fets. Segons ha pogut confirmar RTVE, la víctima és germà d'un narcotraficant conegut per haver segrestat un empresari a Terrassa el 2021. El cas es troba sota el secret de les actuacions.