Els sindicats demanen revisar i negociar l'avançament escolar

Els sindicats demanen una mesa monogràfica per negociar i acordar el calendari escolar i recriminen al Departament d’Educació que es doni per fet l’inici avançat del curs. USTEC nega que s’hagi pactat cap data d’inici ni tampoc com seran les tardes del setembre, i ha assegurat que durant la reunió mantinguda aquesta setmana només s’han emplaçat a parlar de tot plegat.

S’han presentat les conclusions d’un estudi sobre les tardes del setembre. Les associacions de famílies recriminen al Departament que ja van advertir que no funcionaria aquest sistema. El sindicat de mestres insisteix que, per ells, cal repensar l'avançament del curs. I si cal fer horari lectiu complet el setembre, diuen, caldrà revisar el calendari escolar.





Segons USTEC, a la reunió d’aquest dijous no s’ha parlat de l’inici de curs ni de cap data, ni tampoc s’ha fet cap proposta sobre com han de ser les tardes del setembre. El sindicat ja veu les 'intencionalitats' del departament i ha recordat que tot i que es manté ferm en què vol començar la primera setmana, 'la setmana té cinc dies'.

00.52 min Educació vol mantenir l'inici de curs en la primera setmana de setembre però amb horari lectiu complet | Lourdes Gata

CCOO ha criticat que Educació 'hagi tornat a anunciar als mitjans de comunicació l’avançament del curs escolar vinent sense comptar, una vegada més, ni amb la representació legal dels treballadors i treballadores, ni amb el Consell Escolar de Catalunya, ni amb el conjunt de la comunitat educativa'. El sindicat ha insistit que la qualitat educativa 'no depèn del fet que el curs comenci abans o després o de tenir estones de lleure gratuïtes un mes', sinó de fer una “bona inversió que permeti reduir les ràtios i una millor atenció individualitzada'.