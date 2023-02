00:52

La proposta s'ha presentat al Parlament i es debatrà amb tots els agents de la comunitat educativa

El Departament d'Educació vol que l'inici de curs es mantingui la primera setmana de setembre, però amb horari lectiu complet i no amb tardes de lleure. La proposta, que es desprèn d'una avaluació encarregada pel govern català, s'ha presentat al Parlament i a partir d'ara es debatrà amb tots els agents de la comunitat educativa.

El que no estarà subjecte a debat és l'inici de curs la primera setmana de setembre, però sí la data concreta. El que ara caldrà decidir és amb quin format s'iniciarà el curs. Segons l'avaluació, l'horari lectiu durant tota la jornada seria l'opció preferida per la majoria d'agents de la comunitat educativa, però no per al personal docent | Lourdes Gata