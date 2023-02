El Departament d’Acció Climàtica ha confirmat un cas de grip aviar en una granja d’indiots d’Arbeca, a les Garrigues. Tot i que el passat 7 de febrer ja es van sacrificar uns 9.000 animals de les explotacions properes a la granja per precaució, ara el Departament ha iniciat el sacrifici dels 37.000 galls d'indi i 50.000 guatlles de les granges del voltant per evitar la propagació del virus. Es tracta del primer brot que es produeix a Catalunya en aus de corral des del 2017.

Els experts asseguren que es tracta d'un virus que no afecta la salut pública, ja que el virus no és transmissible als humans. Per això, la directora general d'Agricultura ha donat un missatge de "tranquil·litat" argumentant que el sistema "ha estat ràpid en la detecció i resposta automàtica" i que no hi ha cap conseqüència sobre la cadena alimentària. S'han immobilitzat les 10 explotacions d'aviram existents i han començat inspeccions veterinàries.

Una alta mortalitat va fer sonar les alarmes La primera mesura que es va prendre un cop es va detectar un possible brot a la granja d'Arbeca va estar el sacrifici de tot l'aviram que hi havia en un radi de 3 km a la rodona de la granja d'indiots afectada, el que suposaria una explotació d’aproximadament 9.000 animals. Segons ha explicat la directora general d'Agricultura, el cap de setmana passat el veterinari de l'explotació va veure una mortalitat no normal i el dia 6 es van analitzar els animals i un possible positiu va fer sonar les alarmes. Així, el dia 7 van sacrificar els animals del voltant per si de cas el positiu es confirmava.