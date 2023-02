L’escriptor cubà Leonardo Padura guanya el Premi Pepe Carvalho 2023. Així ho ha decidit el jurat del guardó, que ha destacat que Padura és 'una de les veus més prominents de la literatura llatinoamericana actual i és una veu compromesa tant amb la literatura com amb Cuba'. Padura té una dilatada trajectòria amb la publicació de títols com ‘El hombre que amaba a los perros’, ‘Personas decentes’ o ‘Como polvo en el viento’. Abans de rebre el Premi Princesa d’Astúries de les Lletres 2015, havia aconseguit el reconeixement internacional amb les seves novel·les policíaques protagonitzades per Mario Conde.

Inici del BCNegra El lliurament d'aquest premi marca l'inici de la BCNegra. 125 figures del panorma literari nacional i internacional participen des d'avui a la 18ª edició de la BCNegra, que arriba a la seva majoria d'edat. La literatura i el cinema estan carregades de referències a la doble vida. L'agent doble, el bon veí que és un assassí en sèrie, o l'àvia que diexa anar unes gotes de verí en una tassa, són només alguns dels exemples d'aquesta duplicitat present en la ficció i que vertrebrarà la vuitantena d'activitats d'aquesta BCNegra 2023. 05.42 min Tret de sortida a una nova edició de la BCNegra | Montse Soto El festival de novel·la negra té lloc a Barcelona fins el 12 de febrer. El Molino i els Aribau Multicines seran els escenaris principals, tot i que també hi hauran altres espais a la ciutat.