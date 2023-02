Continúa el Benidorm Fest 2023: esta noche, segunda semifinal

Después de la primera semifinal, los nueve artistas restantes se juegan este jueves su pase para la final del Benidorm Fest 2023, la preselección española para elegir al representante de Eurovisión. Famous será el encargado de abrir las actuaciones de los candidatos. Tras ella, los espectadores asistirán a los números de José Otero, Karmento, Rakky Ripper, Blanca Paloma, E’Femme, Siderland, Alfred García y Vicco, encargada de cerrar las actuaciones de los candidatos.

La segunda semifinal del Benidorm Fest contará, además, con las actuaciones de Gloria Trevi, Miguel Poveda y Álvaro Soler, que amenizarán la espera antes de desvelar los cuatro clasificados para la final.

Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez son los encargados de presentar estas galas en las que el jurado (50%) -integrado por Nina, Christer Bjorkman, Nicola Caligiore, Tali Eschkoli, Katrina Leskanich, William Lee Adams, Irene Valiente y José Juan Santana- y el público (50%) elegirán al nuevo representante español del festival.

Rueda de prensa en el Mirador del Castillo Benidorm

El Mirador del Castillo de Benidorm ha acogido este jueves una rueda de prensa en la que María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, ha anunciado el orden de actuación de esta segunda semifinal, en la que solo cuatro artistas conseguirán su billete para la final del sábado. Se trata de Famous, que abrirá las actuaciones de los candidatos con ‘La Lola’; le seguirá José Otero con ‘Inviernos en Marte’; Karmento y ‘Quiero y duelo’; Rakky Ripper y ‘Tracción’; Blanca Paloma y ‘Eaea’; E’Femme y ‘Uff!’; Siderland con ‘Que esclati tot’; Alfred García con el tema ‘Desde que tú estás’ y Vicco, que cerrarán la ronda de actuaciones con ‘Nochentera’.

Gloria Trevi rtve

Dos de los artistas invitados de esta noche, Gloria Trevi y Miguel Poveda, han compartido con la prensa sus impresiones antes de la gala de hoy. Gloria Trevi ha confesado sentirse “muy emocionada por estar en este evento que es pionero. Ha fundado bases para otros programas de otros países. Se siente una vibra mágica. Yo soy fan de la música y donde haya buena música ahí soy eurofan”. “Voy a poner muchísima pasión. Que nos ponga el espíritu y el ánimo súper arriba. Prepárense para vivir la gloria”, ha dicho sobre su actuación.

Miguel Poveda cree que se “contagia el entusiasmo de los participantes y del equipo para estar a la altura”. “Uno se contagia de todo eso y me pone los ojos y el alma abierta. Es una responsabilidad estar aquí”, ha dicho. También ha desvelado detalles sobre su actuación de esta noche: “Mi cometido es celebrar 50 años de una canción muy ‘a lo Poveda’”.

Además, se le ha preguntado si se presentaría al Benidorm Fest, a lo que ha contestado que “sería interesante que artistas con recorrido se presentarán más adelante. Pero ahora creo que vais por buen camino”. “Si me preguntas hace un año, te digo que no. Pero ahora pienso, ¿por qué no? Haría todo para dejar a mi país lo mejor posible, con una actuación digna y de categoría”.