Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara son los primeros cuatro artistas que pasan a la final del Benidorm Fest 2023, la preselección española para elegir al representante de Eurovisión. Se han ganado el voto del jurado profesional, demoscópico y público en una reñida y ajustada semifinal. Se han quedado fuera de la final de este sábado Aritz, Sharonne, Meler, Twin Melody y Sofía Martín. El #BenidormFest ha sido trending topic mundial: hasta las 01:00 horas, ha habido un total de 132.000 tuits en España.

Agoney ha sido el favorito del jurado profesional y del público, que le han otorgado la máxima puntuación; el grupo Meler, por su parte, se ha erigido como favorito del demoscópico.

La primera semifinal del Benidorm Fest ha contado con el impactante opening de Mónica Naranjo, que ha interpretado uno de los míticos temas ganadores de la historia de Eurovisión, ‘Diva’, de Dana Internacional. Y con las actuaciones Edurne, con un medley de algunos de sus mejores temas, y Leo Rizzi, con una versión especial de otro gran tema eurovisivo ‘Arcade’, como artistas invitados.

Mónica Naranjo, Inés Hernand y Rodrigo Vázquez han sido los encargados de presentar la semifinal emitida por La 1 y RTVE Play desde el Palau L’Illa de Benidorm.

Éste es el desglose total de las puntuaciones (jurado profesional, demoscópico y público ): Agoney 161 (86 / 35 / 40 ); Alice Wonder, 119 (79 / 15 / 25); Fusa Nocta, 118 (65 / 25 / 28); Megara, 111 (51 puntos / 30 / 30); Aritz, 107 (50 / 22 / 35); Sharonne, 87 puntos (45 / 20 / 22); Meler, 84 (29 / 40 / 15 / 35); Twin Melody, 77 (29 / 28 / 20) y Sofía Martín, 48 (22 / 13 / 13).

Reacciones de los finalistas

Tras la primera semifinal, los 4 finalistas -Agoney, Alice Wonder, Fusa Nocta y Megara- han comparecido ante los medios para compartir sus primeras impresiones.

“Estoy súper feliz, aún sigo nervioso. Cuando he salido al escenario lo que tenía era que interpretar, la canción significa muchas cosas. La canción supone revelarme contra toda la gente que me ha puesto zancadillas, y ser más duro”, ha contado Agoney nada más terminar la primera semifinal. De cara a la final, quiere descansar para retomar los ensayos y preparar algún cambio de cara a la final: “Espero dar un gran show”, ha afirmado el intérprete de ‘Quiero arder’.

Alice Wonder ha salido muy satisfecha de su actuación: “Son 3 minutos que se pasan rápido pero lo he disfrutado. Por mucho que te imagines el momento, nunca consigues hacerlo del todo: el momento es único. Es como si desaparecieran las cámaras”, ha manifestado la artista. “Aún hay margen para dar un poco más en la final. Voy a intentar que el espacio lo sienta más mío. El trabajo empieza de cero y ahora picar piedra para la final”, ha subrayado.

“Estoy muy contenta. Pero como me pongo muy nerviosa no pienso mucho. Sí que he sentido mucho el apoyo del público, se sabían la letra: ha sido increíble”, ha explicado una emocionada Fusa Nocta en la rueda de prensa. “Hemos trabajado un montón, siempre hay cosas que mejorar, pero estamos muy contentos”, ha añadido.

Megara, por su parte, se han mostrado encantados porque el rock haya llegado a la final del Benidorm Fest: “Hemos cumplido ya el objetivo: expandir el mensaje de que el rock es algo diferente a lo que la gente tiene en la cabeza. Al final ese mensaje ha calado y estamos orgullosos”. “Llevamos desde esta mañana en una nube, y salir al escenario nos ha dado un subidón… con el calor de la gente apoyándonos. Ha sido estar en el cielo, una pasada”, han concluido.