Els pintors Albert Ràfols-Casamada i Maria Girona van néixer el 1923. Casats el 1952, és coneguda la imatge de tots dos ballant, que ha decorat algunes de les seves exposicions.

Tots dos van aprendre l'ofici i l'amor a l'art de la seva família, i l'un de l'altre. Tot i ser més conegut ell, Maria Girona (Barcelona, 1923-2015), va ser molt valorada en l'ambient artístic i progressista de l'època. Filla de l'arquitecte Lluís Girona, va aprendre al taller del seu oncle Rafael Benet i Vancells.

Girona s'especialitzà en gravat i pintura, i com a activista a favor de la cultura catalana, va ser una de les fundadores de l'EINA, l'Escola de Disseny i Art. Abans, havia exercit durant molts anys com a professora a l'escola Elisava. La Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi 'per la contribució a la cultura del país amb la seva obra pictòrica, expressió lúcida de l'afany de llibertat que va inspirar, durant força anys, l'esperit de resistència'.

Obra de Ràfols-Casamada per a la UPF (2009), abstracta. I pintura figurativa de Maria Girona, 'Parasol' (1947), de la col·lecció Thyssen-Bornemisza UPF/Thyssen-Bornemisza

Albert Ràfols-Casamada (Barcelona, 1923-2009), pintor i poeta, va començar a dibuixar i treballar amb el llenç i els pinzells amb el seu pare, Albert Ràfols Cullerés. Ràfols fill, considerat un artista destacat i polifacètic, va compartir amb Girona la vida, els anys de lluita antifranquista i els grups d'amics implicats en la cerca d'un art menys grisós que l'època. Va ser ella qui va obrir a Ràfols les portes al grup d'Els Vuit i a l'avantguarda, que tots dos consideraven un món molt més atractiu.

De joves, havien participat en un grup d'artistes anomenat 'Els Vuit'. Eren artistes joves, que descobrien les possibilitats de la seva afició i d'ells mateixos. A més de Ràfols i Girona, l'integraven Jordi Sarsanedas, l'escultor Miquel Gusils, el compositor Joan Comellas i els pintors Joan Palà, Ricardo Lorenzo i Vicenç Rossell.

Quan Ràfols Casamada va rebre la Creu de Sant Jordi, el 1983, en van destacar 'la seva personal obra creadora en el camp de les arts, la poesia i de l'ensenyament del disseny, i per haver assolit un llenguatge pictòric exquisit i ple de delicadesa que, tot partint d'unes arrels noucentistes, entronca amb els corrents més internacionals de la pintura contemporània'.